Caixa começa nesta sexta a distribuir lucro do FGTS; veja quanto você vai receber

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal começa nesta sexta-feira, 9, a distribuir aos trabalhadores os R$ 15,2 bilhões dos lucros do fundo registrados em 2023. O valor representa 65% do resultado positivo recorde obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no ano passado, de R$ 23,4 bilhões.

O índice de distribuição será de 0,02693258, valor que será multiplicado pelo saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2023. Ou seja, quem possuía R$ 3 mil em uma conta do fundo no final do ano passado, por exemplo, receberá, R$ 80,80. A distribuição dos lucros foi aprovada nesta quinta-feira, 8, pelo Conselho Curador do FGTS. Os R$ 15,2 bilhões aos trabalhadores representam 65% do resultado positivo recorde obtido pelo FGTS no ano passado, de R$ 23,4 bilhões.

De acordo com a Caixa, com a distribuição dos resultados, as contas do FGTS em 2023 terão uma rentabilidade de 7,78%, mais alta do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, que ficou em 4,62%. Caso não houvesse a distribuição, a remuneração básica do fundo, que atingiu 4,96%, já seria suficiente para superar o IPCA de 2023.

O restante do lucro, R$ 8,2 bilhões, será usado para garantir, futuramente, que a remuneração reponha ao menos o IPCA, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a legislação, a remuneração do FGTS é baseada em TR (Taxa Referencial) + 3% somada à distribuição de resultados.

Como foi o FGTS em 2023

No ano passado, o Conselho distribuiu R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores, referente aos resultados de 2022, o que representa 99% dos rendimentos. Em 2023, o lucro total do FGTS atingiu R$ 23,4 bilhões, sendo que R$ 6,4 bilhões decorrem da valorização dos ativos do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. No entanto, esse ganho é considerado pela Caixa Econômica Federal como excepcional.