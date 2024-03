Capital baiana se joga nas parcerias privadas

A obra pública da arena, que vai receber um investimento da ordem de R$ 200 milhões, já vai começar a sair do papel em semanas e deve estar 100% pronta no ano que vem. O projeto, que será instalado no complexo do Parque dos Ventos, ficará perto do Centro de Convenções da cidade, na Orla da Boca do Rio. Segundo Lessa, no chamado modo show, o local terá capacidade para 12 mil pessoas. Enquanto na configuração esportiva, para receber esportes de areia, por exemplo, haverá 7,5 mil lugares aproximadamente. O prédio será climatizado e terá tratamento acústico.

Apesar de o investimento nessa fase do projeto ser público, várias oportunidades vão se abrir para a iniciativa privada, segundo o presidente da SalvadorPAR. O lado privado da equação será responsável principalmente pela manutenção e operação da arena, além de assumir os riscos inerentes ao negócio. Enquanto à prefeitura, explica o gestor, caberá a gestão e fiscalização de um contrato com metas definidas. A expectativa é de que a frequência de soteropolitanos e turistas pela nova proposta dos parques dos ventos gere emprego e renda por meio do turismo. Algo semelhante será feito com uma arena aquática, que também poderá receber competições de alto nível nacionais ou de fora.