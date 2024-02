Então, neste carnaval eis que surge o Brahma Phone, uma iniciativa considerada pelos criativos da marca como um produto revolucionário, para resolver um problema sem solução: "perder" o celular durante o carnaval. Na ação a Brahma distribuiu 400 celulares no Rio e 400 em Salvador. Só em despesas com celulares foram R$ 400 mil, pois são aparelhos com funções simples com GPS, fazer e receber ligações, fotos de baixa qualidade e claro, espaço para o aplicativo de entrega de cerveja.

Rapidamente a novidade foi apelidada nas redes sociais como "celular do ladrão". E não adianta a marca dizer que a ação é para quem perdeu o celular, pois sabemos que em grandes multidões o que acontece é roubo mesmo.