Foi recebido com surpresa e ceticismo o anúncio da agência de classificação de risco Moody’s, que aumentou a nota de crédito do Brasil, de Ba2 para Ba1 e, ainda, que fixou previsão de grau de investimento em prazo relativamente curto. Ou esses críticos brasileiros estão enganados a respeito da qualidade da política fiscal do governo Lula – que consideram ruim – ou a Moody’s deu passo maior do que suas pernas – o que não seria a primeira vez a acontecer.

Publicidade

A Moody’s entende que o crescimento econômico do Brasil é sustentável ao ritmo de 2,5% ao ano. A menos que as tais mudanças estruturais positivas façam a diferença, esta é projeção difícil de confirmar quando se leva em conta o baixo nível de investimento e certos aspectos artificiais do atual avanço do PIB. O Banco Central avisa que o avanço do PIB vem acontecendo acima do potencial (hiato positivo do produto), fator que pressiona a inflação e as importações.

Mas importante indicador do mercado financeiro parece dar razão à Moody’s. O CDS5 (Credit Default Swap de 5 anos), adicional sobre os juros de mercado que é cobrado pelos títulos do Brasil, está em forte queda. Recuou 7,2% nos últimos 30 dias. Ou seja, o mercado financeiro considera mais seguro o título de dívida do Brasil.