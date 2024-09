Veja três declarações/reclamações que se engancham umas às outras.

Se, no Brasil, as contas públicas estão no estado em que estão e se o rombo fiscal é coberto por “matemágicas” – para ficar com a expressão do economista Gabriel de Barros –, não dá para pretender que as agências de risco confiram grau de investimento ao Brasil, que é o carimbo que atrai investimentos de risco e cria empregos. Curiosamente, o presidente Lula vem se referindo ao grau de investimento como projeto dos banqueiros da Faria Lima e, no entanto, eis que é proclamado também como objetivo do seu governo.

Falta de transparência na Política Fiscal do governo Lula 3 é empecilho para melhora da nota de grau de investimento do País. Foto: Marcos Müller

Alckmin tem certa razão quando afirma que “não tem nada pior para a questão fiscal do que a alta da Selic”, porque juros altos aumentam a dívida pública. Mas essa afirmação tem o mesmo nível de verdade que a afirmação de que “nada pior para a covid-19 do que muita covid”, pelo aumento do potencial de contaminação. O vice-presidente parece desconhecer que os juros são altos no Brasil, principalmente, porque a inflação é impulsionada por uma política fiscal dominada pela gastança.

É também verdadeiro que o brasileiro prefere aplicar recursos no mole do que em outros tipos de investimento, porque a rentabilidade da aplicação financeira desestimula a tomada de risco. Só que não basta apontar para essa distorção se não se aponta, também, para a mãe das distorções: a atual política fiscal que, para a cura, exige aplicação de soro contra picada de cobra, feito com veneno de cobra... pelo Banco Central.

Para obter o desejado grau de investimento e, assim, conseguir crescimento sustentável e pleno-emprego, ou o governo preza o controle das contas públicas com uma política fiscal equilibrada ou, então, o Banco Central terá de agir com o remédio de que dispõe