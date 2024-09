Entrevista com Josué Gomes Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Uma semana após o aumento da taxa Selic, para 10,75% ao ano, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, avalia que os juros altos ensinaram o Brasil a viver de renda e a deixar de investir no setor produtivo.

“Precisamos romper com essa cultura da financeirização, com essa cultura do rentismo. Não sou comentarista de reuniões do Copom. Então, vou me abster de dizer se foi certo ou errado esse aumento de 0,25 (ponto porcentual). O que eu digo é que, do ponto de vista macro, não tem cabimento os juros praticados no Brasil”, reclamou.

O empresário participou do vodcast Dois Pontos, do Estadão, que foi ao ar nesta quarta-feira, 25, ao lado do vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.