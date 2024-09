O governo Lula mantém uma renitente contradição em relação à política monetária (política de juros) do Banco Central (BC). Foi ele que fixou a meta de inflação de 3% em 12 meses para que o BC calibrasse seu único instrumento de ação de modo a empurrar a inflação para dentro da meta. Mas, na prática, o governo Lula e a cúpula do PT não gostam e não querem que o Banco Central cumpra seu mandato. Querem que derrube os juros, para baratear o crédito, mesmo que o inchaço monetário produza inflação e inviabilize o cumprimento da meta.

Publicidade

Mesmo se tivesse, não caberia neste momento exigir juro baixo para aumentar o desenvolvimento e reduzir o desemprego. A economia cresce perto dos 3% ao ano e o desemprego é o mais baixo para o período (6,8%) desde 2012, início da série histórica.

Em alguns países, o banco central tem o duplo mandato: o de combater a inflação e reduzir o desemprego. É o caso do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Na prática, esse duplo mandato, embora sempre mencionado, não funciona. O Fed calibra os juros para cumprir a meta de inflação, que lá é de 2% em 12 meses.

O que o governo Lula também parece ignorar é que o mercado financeiro não é uma entidade passiva nesse jogo. Banco Central e mercado financeiro mantêm uma relação delicada, baseada na confiança e na formação de expectativas. Se, por uma razão qualquer, o mercado desconfia de que o Banco Central desistiu de usar os juros para combater a inflação, a reação inevitável é a alta dos juros futuros. Sempre que um credor chega à conclusão de que seu devedor pagará seu empréstimo a prazo com uma moeda inflacionada, passará a cobrar um adicional.

A alta dos juros futuros com a Selic baixa foi uma das coisas que aconteceram quando a presidente Dilma impôs juros artificialmente baixos ao presidente do Banco Central de então, o economista Alexandre Tombini. Aí, tudo azedou, veio a recessão, o impeachment e tudo o mais.

Pergunta que resta: por que o presidente Lula insiste em cobrar do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o rompimento das regras legais do jogo e passe a derrubar os juros a canetadas? A resposta disponível é a de que Campos Neto está servindo de bode expiatório para os atuais problemas da economia, a começar pelo do rombo fiscal.