Ou seja, um dos importantes fatores do encarecimento do capital no Brasil é a desorganização das contas públicas ou a deterioração crônica e persistente da política fiscal. O Brasil não está entre os países cuja moeda tem status de reserva global. Quando a China precisa amontoar US$ 3,23 trilhões em reservas ou o Brasil, US$ 357 bilhões, China e Brasil estão aumentando a demanda por títulos (e moeda) dos países ricos, e, assim, derrubando seu preço. O Brasil carrega a marca de Caim, porque tem finanças públicas no vermelho e um currículo feito de calotes. Não está em condições de atrair demanda para sua moeda. Tem de amargar juros altos.

Pretender que o Banco Central derrube os juros a canetadas é contratar inflação, queda do investimento e brutal recessão, como aconteceu no período Dilma Rousseff, quando o presidente do Banco Central era o flácido Alexandre Tombini. l