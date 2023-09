CEO diz que desemprego deve subir para que empresas tenham mais poder sobre funcionário

Um milionário da Austrália, que trabalha no setor imobiliário, está provocando reações adversas na internet ao desejar mais desemprego - o que, segundo ele, daria às empresas mais poder sobre os funcionários. Segundo ele, os empregados se tornaram “arrogantes” desde a pandemia de covid-19.

“Nós precisamos ver dor na economia”, Tim Gurner, CEO do Gurner Group, disse na cúpula imobiliária da Australian Financial Review, na terça-feira, 12. “Nós precisamos ver o desemprego subir - o desemprego tem que saltar de 40% para 50% na minha visão”, disse.

“Eu penso que o problema que nós temos é que as pessoas decidiram que elas não queriam na verdade trabalhar tanto por causa da covid, e isso teve um problema gigante na produtividade.” Os comerciantes, disse ele, “receberam muito para não fazer muito nos últimos anos e precisamos ver essa mudança”.

“Nós precisamos lembrar as pessoas que elas trabalham para um empregador, não ao contrário”, afirmou. “Houve uma mudança sistemática em que os funcionários pensam que o empregador é extremamente sortudo por tê-lo, e não ao contrário. Então, é uma dinâmica que precisa mudar.”

Essas mudanças já começaram, Gurner disse, com “demissões em massa” que levaram ao que descreveu como “menos arrogância no mercado de trabalho”.

“Supervilão de desenho animado”

Seus comentários provocaram respostas de repúdio. O parlamentar australiano Jerome Laxale descreveu a fala no X (antigo Twitter), como sendo “comentários que você associaria a um supervilão de desenho animado, não ao CEO de uma empresa em 2023″.

A perda de emprego “significa pessoas nas ruas e dependentes de bancos de alimentos”, disse o legislador liberal australiano Keith Wolahan à mídia australiana. A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, dos Estados Unidos, também tuitou em resposta ao vídeo dos comentários de Gurner: “Um lembrete de que os principais CEOs dispararam tanto seus próprios salários que a proporção entre o salário do CEO e do trabalhador é agora em alguns dos níveis mais altos já registrados”.

Nos EUA, muitos trabalhadores deixaram o mercado de trabalho no que foi chamado de “A Grande Renúncia” já retornaram para o mercado, aliviando a escassez de mão de obra e refletindo a pressão dos preços mais elevados. De acordo com uma análise do Washington Post, o mercado de trabalho como um todo recuperou 75% dos 4 milhões de trabalhadores que abandonaram os empregos devido a uma série de razões, incluindo problemas de saúde, doença cobiçosa e morte.

Grandes empresas, incluindo Lyft, Deloitte, Meta e Whole Foods, anunciaram recentemente demissões em massa, muitas delas ligadas a indústrias que cresceram durante a pandemia, incluindo tecnologia e serviços financeiros.

Apesar do regresso de muitos trabalhadores, alguns empregadores ainda enfrentam dificuldades para contratar, à medida que os candidatos a emprego mudam de setor. Os locais de trabalho que oferecem oportunidades remotas têm mais trabalhadores do que antes da pandemia, enquanto outros setores, como lazer e hotelaria, continuam a registrar problemas, informou o Washington Post.

E embora as empresas tenham experimentado vantagens digitais durante a pandemia, empresas de tecnologia que antes apoiavam aqueles que queriam trabalhar a partir de casa estão agora a dizer-lhes para regressarem ao escritório.

Dados do governo colocam a taxa de desemprego da Austrália em 3,7% em Julho, e o Reserve Bank of Australia disse que a taxa de desemprego teria de subir para 4,5% para conter a inflação.

O aumento sugerido por Gurner no desemprego australiano poderia elevar o número de pessoas desempregadas no país para mais de 800 mil pessoas, informou o Australian Financial Review, e poderia significar um retorno às taxas de desemprego de cerca de 5,5%. A última vez que o país viu esse número ou mais foi durante a agonia da pandemia.

Gurner conhece bem a controvérsia: uma vez ele foi satirizado por sugerir que as dificuldades dos millennials em subir na hierarquia imobiliária poderiam ser atribuídas ao seu amor por torradas de abacate e cafés, dizendo ao 60 Minutes Australia em 2017 que muitos jovens provavelmente não teriam sua casa própria: “Quando você gasta US$ 40 por dia em abacate amassado e café e não trabalha - claro que não [terá casa própria], com certeza!”./Washington Post.