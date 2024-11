Um depósito gigante de ouro foi descoberto na província de Hunan, no centro da China, informou o Escritório Geológico da Província de Hunan na semana passada. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, estima-se que as reservas tenham mais de mil toneladas, com um valor avaliado em cerca de US$ 83 bilhões (cerca de R$ 501 bilhões, na cotação atual).

PUBLICIDADE Geólogos identificaram mais de 40 veios de ouro, que são formações geológicas onde o ouro é encontrado depositado nas rochas. Essas formações possuem uma reserva de 300 toneladas, a uma profundidade de 2 mil metros abaixo do campo de ouro Wangu, de acordo com o escritório. No entanto, o grupo estima que há mais de mil toneladas de reservas de ouro a uma profundidade superior a 3 mil metros, diz a Xinhua.

Foto tirada em 20 de novembro de 2024 mostra o local de operação do campo de ouro Wangu, na província de Hunan, no centro da China. Foto: Dai Bin/Xinhua

“Muitos dos núcleos de rocha perfurados mostraram ouro visível”, disse Chen Rulin, especialista em prospecção de minério do escritório. Ele acrescentou à agência de notícias que uma tonelada de minério na faixa dos 2 mil metros possuía até 138 gramas de ouro.

Liu Yongjun, vice-chefe do escritório, afirmou que novas tecnologias de prospecção de minério, como modelagem geológica em 3D, foram utilizadas no campo de ouro Wangu. Ele também disse que ouro foi ainda encontrado em perfurações realizadas nas áreas periféricas do local.

A China é o maior produtor de ouro do mundo. Em 2023, o país foi responsável por cerca de 10% da produção global, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês).