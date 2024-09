Abrafarma aumenta projeção de vendas para 2024, após crescimento de 13% em julho

No acumulado do ano, a receita alcançou R$ 58,39 bilhões, 14% a mais na comparação com janeiro a julho do ano passado. Com base nesse desempenho, a associação aumentou a projeção de vendas para o ano de R$ 99 bilhões para R$ 102 bilhões. Em 2023, as vendas dos afiliados da Abrafarma foram de R$ 91,3 bilhões.

Os dados integram o balanço da entidade e são compilados e auditados pela FIA-USP. O resultado gerado pela comercialização de medicamentos também foi o melhor da série histórica, com R$ 6,03 bilhões.

A Abrafarma afirma ter como afiliadas as 29 maiores empresas do setor, que administram mais de 10,6 mil unidades e cobrem 70% da população consumidora deste segmento no País.