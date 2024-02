Adnoc conclui diligências em fábricas da Braskem no Brasil

Um time de cerca de 15 técnicos da Adnoc, entre árabes, norte-americanos e brasileiros, esteve em reuniões com representantes da Braskem e em visitas nas diversas unidades da petroquímica durante janeiro. Os temas abordados pelos representantes da Adnoc estiveram mais relacionados a preocupações estratégicas e culturais do que técnicas.

Os temas relacionados às minas de sal-gema em Maceió, desativadas em 2019, após constatação de deslocamentos no solo em bairros residenciais no entorno da operação, também foram bastante questionados. Em 2019, essa questão levou a holandesa LyondellBasell a desistir do negócio já confirmado pela petroquímica brasileira por conta do incidente. No final de 2023, o rompimento de uma das 35 minas desativadas na lagoa Mundaú, trouxe novamente o problema aos holofotes e discussões quanto ao passivo relacionado.

Rumo a uma proposta vinculante

A conclusão das diligências nas unidades da Braskem no Brasil e no exterior pode resultar na apresentação de uma oferta vinculante, ou seja, de um valor final pelo ativo. A petroleira de Abu Dhabi já fez as diligências financeiras, e uma oferta de R$ 10,5 bilhões pela participação na Braskem foi feita. A proposta original dos árabes também prevê que a Novonor (ex-Odebrecht) fique com 4% do capital total.

A Novonor detém o controle da Braskem, com uma participação de 50,1% das ações ordinárias e 38,3% do capital total. Ao seu lado está a Petrobras, com uma fatia de 47% das ordinárias e 36,1% do total. A Novonor negocia sua fatia como parte de plano de recuperação judicial.