Adnoc e Novonor ainda vão se sentar à mesa antes de oferta pela Braskem

A Adnoc concluiu as diligencias nas unidades da Braskem. No entanto, o processo de avaliação da companhia como um todo ainda não chegou ao fim. Na quinta-feira, 14, as ações da Braskem subiram com rumores de que uma proposta vinculante seria apresentada em breve. Os papéis fecharam na máxima do dia, em R$ 21, com alta de 0,8%, enquanto o Ibovespa caiu 0,25%.

Fontes próximas à negociação afirmam que ainda há um trabalho a ser feito antes de isso acontecer. Do lado da Adnoc, os comentários recentes são de que eventuais revisões no passivo relacionado à operação desativada de sal-gema em Maceió, após o afundamento da mina 18 no ano passado, trouxeram mais incertezas ao negócio para os árabes.

Ex-Odebrecht gostaria de ficar com fatia maior

Já a Novonor gostaria de ter uma fatia maior do que os 4% propostos pela Adnoc ao final da transação. Além disso, a proposta financeira não cobre a dívida dos bancos.

A Adnoc propôs no ano passado ficar com 38% do capital total da Braskem por R$ 10,5 bilhões. A Novonor ficaria com 4% do capital total. A dívida da Novonor com os bancos, que tem como garantia as ações da Braskem, soma mais de R$ 15 bilhões. São credores o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e BNDES.