Agronegócio e supermercados estão no foco de fusões e aquisições em 2024

Investidores buscam operações em diferentes áreas do agronegócio Foto: Divulgação/Fendt

O mercado de fusões e aquisições (M&As) em 2024 traz oportunidades no agronegócio e no setor de supermercados e atacarejos regionais. O diagnóstico é da consultoria Auddas, de São Paulo, que informa ter 15 mandatos de M&A ativos com perspectiva de fechamento ainda este ano.

No agronegócio, os interesses estão voltados para a fabricação de bioinsumos. Os investidores buscam por empresas que tenham faturamento anual mínimo de R$ 50 milhões. O radar dos investidores abrange também as empresas de beneficiamento de sementes, de distribuição de insumos agrícolas e revendas agropecuárias que tenham receita de pelo menos R$ 100 milhões por ano.

Oportunidades também em saúde e estética

PUBLICIDADE Fernando Pereira, diretor de M&A da Auddas, enxerga ainda oportunidades de fusões e aquisições na área de saúde e estética. Pereira observa que as chances são maiores em redes de clínicas de medicina reprodutiva e fertilização in vitro, especialidades cirúrgicas, saúde mental, dermatologia e estética. “Temos também acompanhado ainda o interesse dos investidores em empresas de serviços de engenharia clínica para hospitais com faturamentos anuais acima de R$30 milhões”, ressalta. Ainda na área de saúde, os investidores buscam adquirir hospitais gerais de alta complexidade com mais de cem leitos, além de empresas de venda e locação de equipamentos médicos, distribuidoras de insumos especiais para dermatologia e estética que vendem mais de R$ 100 milhões por ano.

Publicidade





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 26/03/24, às 17h07

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.