América Latina tem maior número de usuários de IA generativa

Para a consultoria, isso significa que a IA está se tornando parte da vida cotidiana e do trabalho na região, com consumidores digitais latino-americanos demonstrando curiosidade e interesse em adotar essas novas tecnologias. A pesquisa revela ainda que, no Brasil, 40% dos consumidores digitais utilizam a IA tanto no trabalho quanto em estudos.

A pesquisa “Digital Consumers Insights”, que será divulgada na FutureCom, também detalhará o desenvolvimento da tecnologia 5G na região. O levantamento ouviu 20 mil pessoas em 20 países em agosto sobre temas como 5G, IA, streaming e banda larga para entender os hábitos de consumo de serviços digitais.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 27/09/2024, às 12h42.