Após seis aquisições neste ano, Wiz espera acelerar negócios em 2023

Após fazer seis aquisições ao longo de 2022, a Wiz vai se concentrar no encaixe e na aceleração desses negócios ao longo de 2023, explorando oportunidades de vendas de seguros através dos bancos, o chamado bancassurance.

A sua aquisição mais recente foi concluída nas vésperas do Natal, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Trata-se da Promotiva, que pertencia ao Banco BV. A Wiz pode pagar até R$ 85 milhões pela empresa, a depender do seu desempenho.

Empresa comprada administra 400 correspondentes do BB

A Promotiva administra 400 correspondentes do Banco do Brasil, com o qual tem um contrato de exclusividade até 2027. Os correspondentes vendem os produtos do banco aos clientes (desde crédito até seguros) em troca de uma comissão.

Esse modelo de operação tem ganhado espaço em meio ao enxugamento da rede de agências físicas. Por meio dos correspondentes, os bancos conseguem atuar em diversas cidades a um custo menor, já que fazem o pagamento com base apenas na produção.

A rede da Promotiva gerou R$ 10,9 bilhões em concessões de crédito para pessoas físicas em 2021. A despeito da cifra bilionária, ainda há um espaço para que o canal cresça, de acordo com o diretor de Relações com o Mercado e M&A da Wiz, Guilherme Aguiar. É nesse amadurecimento que a empresa começa a trabalhar.

Wiz também firmou parcerias

A Wiz firmou sociedades com a varejista Polishop, o Paraná Banco e a financeira Omni. Comprou ainda o controle da Primavia Seguros e da corretora Trombini, que vende seguros nas concessionárias do Grupo Le Lac. A ideia é consolidar esses ativos ao longo do ano.

Em todos os casos, a ideia é acelerar receitas para substituir o canal da Caixa Econômica Federal (CEF), em que nasceu e no qual deixou de atuar em fevereiro de 2021, para dar lugar à corretora de seguros própria do banco público. Até aqui, a missão tem sido cumprida: nos nove primeiros meses de 2022, a receita líquida da Wiz cresceu 6%, mesmo contabilizados os efeitos da saída da rede da CEF.





