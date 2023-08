Banco ABC emite R$ 50 milhões em título “social” para gestora do Sicredi

Títulos foram comprados pela gestora do Sicredi - sistema de cooperativas de crédito Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O Banco ABC Brasil emitiu R$ 50 milhões de Letras Financeiras Sociais, também conhecidas como social bond, adquiridos pela gestora do Sicredi - sistema de cooperativas de crédito. Os recursos captados pelo ABC serão direcionados ao financiamento de pequenas e médias empresas (PMEs) e para apoiar a geração de empregos. As letras financeiras tem prazo de dois anos.

Assim como vários bancos, o ABC tem focado na evolução de uma agenda de concessão de crédito com compromissos ESG - ambientais, sociais e de governança. Em setembro de 2020, o Banco ABC Brasil foi escolhido pelo BID Invest, membro do Grupo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para a emissão do primeiro social bond de um banco brasileiro no País.

















Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/08/23, às 15h59.

