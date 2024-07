Banese coloca agências à venda, com potencial de obter R$ 100 milhões

Banese vai vender 34 de suas 53 agências Foto: Divulgação/Banese

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) lançou um edital para a venda, seguida de locação, dos imóveis onde funcionam suas agências e outras operações, transação conhecida como sale and leaseback.

A Coluna apurou que a operação engloba 34 de um total 53 agências espalhadas pela capital e pelo interior do Estado. O pacote inclui ainda o centro de administração do banco, em Aracaju.

Os ativos são avaliados na ordem de R$ 100 milhões, de acordo com estimativas de fontes de mercado. O Banese não comenta valores.

Prazo para manifestar interesse vai até dia 19

PUBLICIDADE O prazo para manifestação de interesse na participação vai até 19 de julho. O banco espera receber as propostas não vinculantes em 9 de agosto, e as vinculantes, em 10 de setembro. “Essa movimentação trará vantagens estratégicas para o banco, uma vez que transforma ativos imobiliários em recursos financeiros adicionais”, afirma o diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores do Banese, Aléssio Rezende, em nota à imprensa.

“É uma prática comum no mercado, realizada por empresas e bancos com o intuito de aprimorar a eficiência operacional, permitindo ao banco a expansão do crédito, o investimento em áreas mais lucrativas e melhorias tecnológicas, além de reforçar a rentabilidade e melhorar os índices de capital”, complementa.





