BEE4, de ações tokenizadas, começa a operar com corretoras, e escolhe Itaú e Genial

Patrícia Stille, CEO da BEE4: empresa tem também autorização para atuar com renda fixa Foto: Felipe Rau/Estadão - 17/05/2022

A BEE4, primeiro mercado regulado de negociação de ações tokenizadas do Brasil, começou a operar com corretoras. As duas primeiras são a do Itaú e a da Genial Investimentos, mas os planos são aumentar a rede. É a primeira instituição no Brasil a se conectar com corretoras, além da B3.

PUBLICIDADE Os clientes do Itaú Private Bank podem negociar ações listadas na BEE4 por meio da Itaú Corretora, segundo um comunicado. Enquanto os clientes da Genial conseguem negociar diretamente pelo Home Broker, da mesma forma que já negociam ações listadas na B3. Itaú e Genial vão atuar também na distribuição dos papéis das futuras aberturas de capital (IPO, em inglês) de pequenas e médias empresas na BEE4. A instituição já tem quatro empresas listadas: a Engravida, rede de clínicas de reprodução assistida; a Mais Mu, marca de snacks saudáveis; a Plamev Pet, maior operadora independente de plano de saúde para animais de estimação no Brasil; e a Eletron Energia, voltada a projetos de eficiência energética. Ações de companhias listadas somam R$ 30 milhões As quatro companhias listadas somam cerca de R$ 30 milhões em ações tokenizadas em free float. Em 102 pregões realizados, houve a negociação de mais de 349 mil tokens. O valor total negociado é de cerca de R$ 4,5 milhões. Fundos de investimento tem mostrado interesse em investir nesses papéis, movimento que pode deslanchar agora com as corretoras. No caso, os tokens são representações digitais de ativos reais, as ações. A conclusão da conexão com as duas primeiras corretoras marca o fim da fase inicial da BEE4, que foi autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em deliberação publicada em junho de 2022, a operar dentro do “Sandbox” regulatório, uma iniciativa para trazer inovações ao mercado. Com isso, pode construir um canal próprio para cadastrar investidores e dar acesso ao seu ambiente de negociação, sem a intermediação de corretoras. Na nova etapa, a distribuição de futuros IPOs e negociações de mercado secundário ocorrerão exclusivamente por meio das corretoras participantes, segundo comunicado.

A cofundadora e CEO da BEE4, Patrícia Stille, observa que a instituição foi a primeira a viabilizar a listagem de empresas de menor porte, a primeira a negociar ações tokenizadas e, agora, a primeira a conectar com corretoras além da B3. A BBE4 é, até o momento, o único mercado além da B3 autorizado pela CVM a negociar ações no Brasil. Tem licença também para atuar no segmento de renda fixa, o que a empresa planeja iniciar a partir de 2025.

Conexão com novas tendências

Para o chefe global do Itaú Private Bank, Fernando Beyruti, a parceria representa uma oportunidade de conexão com novas tendências do mercado e com os interesses de novas gerações de investidores. Já Lucas Gianesi, da área de ativos digitais da Genial, ressalta que a BBE4 permite que empresas menores, que ainda não têm porte para listar na B3, tenham disponibilidade de capital.

Enquanto fazia o processo de conexão tecnológica com as corretoras, a BEE4 resolveu dar uma pausa nas novas listagens. Nesse período, recebeu sondagens e ainda fez eventos para potenciais interessados. O plano é superar 100 empresas listadas até o final de 2027, em operações na casa dos R$ 50 milhões a R$ 100 milhões.

O pregão da BEE4 é toda quarta-feira, das 12 horas às 19 horas. Nos outros dias úteis, é possível fazer o registro de ofertas para o leilão, entre 9 horas e 19 horas.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 13/09/2024, às 14h45.

