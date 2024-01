Bradesco dobra venda de consórcios pelo digital e bate R$ 1,2 bi em 2023

O diretor da Bradesco Consórcios, Henrique Fernandes, afirma que a empresa deve reforçar ainda mais o digital, e que está levando os produtos para mais correspondentes bancários. Também devem ganhar espaço os corretores que vendem os produtos da Bradesco Seguros, e as equipes da financeira do banco.

O mercado de consórcios cresceu 25,6% no ano passado, chegando a R$ 316,7 bilhões em créditos comercializados, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). O setor ganhou tração com os juros a dois dígitos, que fez com que muitos clientes adiassem a tomada de financiamentos diante das taxas elevadas, e preferissem pagar cotas de consórcio até que elas caiam.

Contemplações somaram R$ 14 bilhões em 2023

No ano passado, o Bradesco fez mais de 230 mil entregas de cartas de crédito, as chamadas contemplações, com valor de R$ 14 bilhões, o que representou cerca de 30% do volume do mercado. Em veículos, o banco estima pagar cerca de 800 cartas ao dia.