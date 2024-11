Caixa escolhe bancos para oferta de ações da Seguridade, que pode ficar para 2025

A expectativa é que o sindicato de bancos seja definido agora, mas a oferta, um dos raros follow ons no radar do mercado neste momento, só saia no começo de 2025. O momento conturbado do mercado, intensificado pela frustração com as medidas de corte de gastos do governo, deixa o ambiente bem complicado para uma oferta de ações desse montante, comenta uma fonte.

O banco público aprovou em outubro a venda de um lote equivalente a 2,75% das ações da unidade de seguros, o que a preços de hoje, movimentaria R$ 1,2 bilhão. A oferta será somente secundária, e os recursos arrecadados irão para a Caixa. Não há intenção de vender um lote extra.

Objetivo é enquadrar empresa no Novo Mercado

O objetivo do banco público é enquadrar a Caixa Seguridade nas regras do Novo Mercado da B3, que exige que a quantidade de ações da empresa em circulação no mercado seja de pelo menos 20%. Hoje, 17,25% do capital da holding está na Bolsa.