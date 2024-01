Captações externas começam ano com força, mas Brasil ainda está de fora

Demanda por títulos do México chegou a US$ 20 bilhões, de acordo com fontes. Foto: Agência Brasil)[/caption] A forte queda do dólar frente ao real está alimentando especulações de que já estaria na hora de o Banco Central levar em conta esse recuo e sua pressão de baixa sobre a inflação corrente e as expectativas inflacionárias. Já seria o câmbio, de fato, um elemento concreto para o investidor embutir na curva de juros redução da taxa Selic pelo Copom no curto prazo, inclusive o encontro marcado para os dias 26 e 27 de abril, daqui a seis semanas? Nesta terça-feira, o dólar encerrou a sessão a R$ 3,7379, em queda de 1,47%, no menor valor desde 24 de novembro de 2015. Neste mês, o recuo do dólar frente ao real excede 7%. Vale lembrar que o câmbio, juntamente com o reajuste dos preços administrados, foi o grande vilão para a inflação ter atingido 10,67% no ano passado, a maior desde 2002. Hoje, o IBGE divulgou que o IPCA de fevereiro subiu 0,90%, em comparação com alta de 1,27% em janeiro e abaixo do piso das estimativas dos analistas. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 10,36%, mas vários analistas já apostam numa desaceleração do índice mensal para ao redor de 0,50%. Em comentário hoje na sua conta do Twitter, Octávio de Barros, economista-chefe do Bradesco, disse que com o IPCA de fevereiro, a redução da taxa Selic poderá ser antecipada. "Tornou-se imensa a chance de o Banco Central cumprir meta em 2016 (abaixo de 6,5%) e chegar no centro, de 4,5%, em 2017", escreveu Barros. Barros acrescentou que sua previsão anterior contemplava uma taxa de câmbio a R$ 4,00 no final deste ano e apenas 5% de queda no preço da gasolina. "Agora, o cenário de câmbio muda com a virtual vitória do meu 'call' (previsão) de conta corrente praticamente zerado já em 2016", disse Barros. "Termos de troca melhorando e dólar no mundo que não aprecia mais. Gasolina pode cair um pouco mais. Ainda tem alguma gordura na curva." Já um gestor de recursos comentou, em conversa com esta coluna, que ainda é cedo para considerar que o câmbio já é um fator importante para a decisão da próxima reunião do Copom. "A volatilidade do câmbio tem sido significativa e você tem ainda pelo menos seis semanas até o próximo Copom", ponderou o gestor. Até lá, ficará mais claro se a votação do impeachment na Câmara dos Deputados será acelerada ou não. "Poderá acontecer o que se viu no final do ano passado, quando o impeachment parecia que ia chegar perto e de um dia para o outro sumiu." Ou seja, a animação do câmbio reflete a volatilidade do noticiário político. Se houver uma reviravolta, na direção contrária o impeachment, o dólar pode voltar a subir forte. "Não dá para o Copom ficar marcando a mercado a volatilidade do câmbio, em especial quando ela reflete a volatilidade política e não a melhora nos fundamentos da economia", explicou. "Mas se passarem as próximas semanas e o dólar chegar à reunião do Copom de abril ao redor de R$ 3,70, então o cenário muda." Mas o que aconteceria com a cotação do dólar se, neste fim de semana, o PMDB decidir não desembarcar da base aliada do governo na sua convenção nacional e as manifestações a favor do impeachment decepcionarem em termos de público? Voltaria a subir. Todavia, se o câmbio permanecer no patamar atual até a próxima reunião do Copom é preciso levar em conta que, com o dólar a R$ 4,00, o BC não dava indicações de querer subir os juros. Estacionado ao redor de R$ 3,70, o impulso para cortar os juros será bem maior. E esse incentivo aumenta se a inflação corrente começar a surpreender para baixo, como aconteceu com o IPCA de fevereiro, que ficou abaixo do piso das estimativas. Assim, a cotação do dólar frente ao real passará a mexer muito mais com a curva de juros.

O mercado internacional de dívida começou o ano agitado, com uma série de captações de empresas e governos, de países emergentes e desenvolvidos. O México fez a primeira operação do ano, e conseguiu fazer a maior emissão de títulos (bonds) de sua história, de US$ 7,5 bilhões, em uma captação que teve US$ 20 bilhões em ordens de investidores internacionais, segundo fontes, atraídos pela boa reputação fiscal do país e o fato de a economia mexicana, ao contrário do Brasil, ser classificada como boa pagadora, ou seja, está no seleto grupo de grau de investimento.

Até esta segunda-feira, já foram anunciadas mais de 15 emissões de empresas e governos. A que está gerando mais repercussão é uma emissão externa da Arábia Saudita, em dólar, que até o começo da tarde tinha demanda superior a US$ 20 bilhões. Uma das tranches terá prazo de 30 anos, assim como os papéis do México.

Na primeira semana de 2024, governos da Indonésia, Coreia do Sul, Polônia e Eslovênia foram ao mercado de dívida, assim como empresas, incluindo duas da América Latina, o Banco de Crédito del Peru, e a empresa mexicana de alimentos Bimbo, todos com forte demanda. Esta última captou US$ 1,250 bilhão esta semana, com ordens de compra que superaram US$ 7 bilhões. Mas o Brasil ainda não apareceu no mercado. Há rumores de que o Tesouro poderia voltar a emitir, após fazer em novembro uma oferta de US$ 2 bilhões em bônus verdes.

Empresas brasileiras estão sondando interesse do investidor

Nos bancos de investimentos, executivos comentam que algumas empresas brasileiras estão fazendo sondagens com investidores, muitas delas nomes já conhecidos no mercado internacional de dívida, mas que estavam ausentes há algum tempo, por causa dos juros altos, e podem captar recursos lá fora em breve, seja para pagamento de dívidas ou para reforçar o caixa.

Demanda de investidor internacional por papel do Brasil existe, garante um executivo de um banco americano. No ano passado, o ambiente estava mais hostil para captações no começo do ano, pois o banco central americano ainda subia juros. Agora, a discussão é de queda. Hoje, o Bank of America manteve a previsão de que o primeiro corte de juros depois do longo aperto deve vir em março.

