Com 54 novas lojas em SP, Peça Rara Brechó gera investimento de R$ 40 mi

Com 140 lojas e faturamento de cerca de R$ 150 milhões previsto para este ano, a rede Peça Rara Brechó abriu 54 novas unidades - sendo que 13 estão em fase de implantação - em São Paulo. O investimento dos franqueados foi de R$ 40 milhões, com a criação de 600 novas vagas.

As 32 unidades da capital receberam investimentos de R$ 20 milhões. Em dezembro, foram inauguradas as três últimas lojas do ano na cidade, em Perdizes, Mooca e Ipiranga. Além da Grande São Paulo, onde foram abertas seis lojas, o interior do Estado recebeu 16 novas unidades. Piracicaba, Taubaté e Vinhedo vão receber a 1ª loja da marca e Jundiaí, a segunda.

Rede tem Deborah Secco entre os sócios e faturou R$ 95 mi

A rede de brechós, que tem como sócios a atriz Deborah Secco e o empresário José Carlos Semenzato, do Grupo SMZTO, foi criada em Brasília pela empreendedora Bruna Vascon, em 2007. No ano passado, a Peça Rara faturou R$ 95 milhões.

O mercado de moda circular deve crescer de 15% a 20% até 2030 no País, de acordo com o Boston Consulting Group (BCG). Já o Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), estima que o mercado de roupas usadas deve ultrapassar o de varejo de moda em 2024, assim como o valor do setor de fast fashion até 2030.

