Crescem fusões e aquisições envolvendo IA no brasil e no mundo

Só no primeiro trimestre de 2024 foram 245 transações de M&A no mundo envolvendo IA, totalizando US$ 35,4 bilhões, o que representa um aumento de 27% no número de transações e de 168% em relação ao valor transacionado no primeiro trimestre de 2023. O crescente interesse de empresas pelo uso, geração, armazenamento e análise de dados tem provocado uma corrida para crescer no setor, aponta o estudo.

No Brasil, entre os principais negócios recentes está a aquisição pelo Nubank, por valor não revelado, da Hyperplane, que criou uma plataforma de IA para bancos e outras instituições financeiras analisarem bases de dados. Outro negócio foi o aporte de R$ 16 milhões na Lexter.AI, que desenvolveu uma solução de análise de documentos jurídicos, combinando um algoritmo próprio com outras soluções avançadas de IA generativa.

Acesso à inovação

Como muitos negócios são de empresas menores em busca de escala, os valores de aquisição ou de aportes não são tão altos. Mas tendem a crescer, na medida em que as empresas vão ganhando musculatura. O estudo ressalta que as primeiras levas de transações de M&A que ocorreram em IA são motivadas principalmente pela necessidade de rápido acesso à inovação, aquisição de talentos, que andam escassos no setor, ganho de vantagem competitiva e expansão de capacidades operacionais.