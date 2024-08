CVM autoriza Balcão Agrícola do Brasil a atuar como balcão organizado

O BAB projeta receita de R$ 10 milhões no primeiro ano, alcançando R$ 44,4 milhões no terceiro ano, a partir do qual tem expectativa de resultados positivos, contaram pessoas próximas ao negócio.

A ideia é operar um sistema centralizado e bilateral de negociação, para o encontro e a interação de ofertas de compra e venda, disseram as fontes. O BAB deverá oferecer uma ferramenta de gestão de riscos voltada a participantes do mercado do agronegócio, fornecer instrumentos mais adequados ao hedge no Brasil e criar uma convergência mais adequada aos preços locais de commodities agrícolas, apurou o Broadcast.

Eliminação de riscos

Isto eliminaria a necessidade de hedge no exterior, que embute riscos como a assimetria entre o preço do produto físico no Brasil e o do contrato futuro em Chicago, decorrente de custos de transporte e da volatilidade dos preços locais, disse uma fonte.

Pessoas próximas ao negócio disseram que o Balcão Agrícola do Brasil não fará a prestação de serviços de compensação e liquidação, física e financeira, e não assumirá a posição de contraparte central e garantidora da liquidação definitiva. Atuará apenas na prestação de serviços de registro.