Desenhada por Abilio, estrutura da Península permanecerá a mesma

“A Península é uma investidora institucional e conta com uma estratégia de investimento sólida, com olhar de longo prazo”, escreveu a gestora, em nota. “A Península reforça seu compromisso com os investimentos de seu portfólio no Brasil e no exterior.”

Eduardo Rossi, que ocupa a posição de vice-chairman do conselho da Península, assumirá a presidência do colegiado, até então ocupada por Abilio Diniz. Rossi está na gestora há 14 anos, havia ocupado o cargo de CEO e foi um dos responsáveis pela estratégia de compra de uma fatia relevante no Carrefour. A Península tem 7,3% do Carrefour Brasil e é o segundo maior acionista, atrás apenas dos donos franceses (67,5%). Também é acionista da matriz, com 8,4% do capital total do Carrefour França.

Executivos têm currículos recheados

Rossi também teve papel relevante no IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) do Carrefour no Brasil, bem como na seleção de seu CEO global. Ele ocupa uma cadeira no conselho de administração do Carrefour Brasil desde 2014 e foi ainda vice-presidente do JP Morgan em Nova York.

Já Flavia foi a primeira mulher a assumir um grande “family office” no Brasil, bem como a primeira a se tornar sócia na McKinsey, onde trabalhou por 15 anos, na América do Sul. Nascida em São Paulo, graduou-se em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e fez mestrado em Harvard.