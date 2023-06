DM, dos cartões de Spani e Sonda, compra concorrente e dobra de tamanho

Maior parte do público da DM usa o cartão de crédito para comprar em supermercados. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

A DMCard, uma das maiores empresas de “cartões de loja” do País, fechou a compra da concorrente UZE por valor não revelado. Com R$ 980 milhões em carteira de crédito, a empresa deve chegar a R$ 2,1 bilhões se somados os clientes da UZE e os da FortBrasil, comprada em abril deste ano, com 15 milhões de cartões emitidos.

O CFO da DM, Tharik Camocardi de Souza, afirma que a UZE, forte no Nordeste, alavanca a expansão regional da DM, que é centrada no Sudeste e no Sul e emite cartões principalmente para redes varejistas, como os Armarinhos Fernando, o supermercado Sonda e o atacadista Spani. A maior parte do público é de classe D. A UZE tem acordos com redes como Frangolandia e Supermercados Avenida.

Dez aquisições em quatro anos e meta de expansão de 40% em 2023

A DM tem feito uma série de aquisições: nos últimos quatro anos, foram dez, já contando com UZE e FortBrasil. No ano passado, recebeu um investimento de R$ 100 milhões da gestora Vinci Partners, que se tornou acionista minoritária.

Camocardi diz que este ano a empresa projeta crescer perto de 40%. Segundo ele, a inadimplência está sob controle, mesmo com a exposição à base da pirâmide, que tem sofrido mais com os juros altos. Os clientes preferem não deixar de pagar os cartões, pois em geral utilizam para fazer compras no supermercado, uma despesa básica. O limite médio de crédito é de R$ 700 por cartão, cerca de dez vezes menor que o de grandes bancos.

