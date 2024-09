Fundador da Multiplan deve exercer direito de compra de participação dos sócios

José Isaac Peres, fundador da Multiplan Foto: Aline Massuca/Multiplan

O prazo para o fundador da Multiplan, José Isaac Peres, exercer o direito de preferência de comprar a fatia de 18,5% do fundo de pensão canadense OTPP na companhia termina nesta sexta-feira, 20.

PUBLICIDADE Fontes de mercado próximas da negociação dizem que Peres deve exercer o direito de aquisição, o que pode ser confirmado agora ou ficar para mais adiante. O acordo de acionistas prevê que o fundo pode procurar outro interessado caso o fundador não confirme o interesse de aquisição neste momento. Se surgir uma proposta de terceiros, aí o fundador terá mais 30 dias para voltar à mesa de negociações. “Ele (Peres) não vai deixar passar”, disse uma fonte. “É questão de decidir o melhor momento”, completou.

Tema está no centro das atenções

O assunto está no centro das atenções de investidores e analistas do mercado de shopping centers. “Acreditamos que o cenário mais provável continua sendo que a família Peres opte por exercer sua opção, embora, olhando de um ponto de vista de estratégia de negociação, poderia fazer mais sentido esperar por uma potencial oferta de outro investidor, para que ele possa fazer uma oferta durante a segunda fase estabelecida pelo acordo de acionistas”, descreveram os analistas Fanny Oreng, Antonio Castrucci e Matheus Meloni em um relatório publicado pelo Santander.

Na visão dos analistas do banco, uma potencial aquisição da participação da OTPP por Peres poderia ser vista como “altamente positiva” para os demais acionistas da Multiplan. Peres tem 25,2% das ações, enquanto os demais 52,4% estão pulverizados no mercado.

Segundo os analistas, uma eventual aquisição por Peres reforçaria o seu comprometimento com o negócio, ressaltaria o quão descontado está o valuation da Multiplan e minimizaria o risco de uma mudança na estratégia na empresa com chegada de novos sócios relevantes.

A opinião é compartilhada pelos analistas Bruno Mendonça, Pedro Lobato e Herman Lee, do Bradesco BBI. Caso Peres siga adiante na decisão de comprar a parte do OTPP, isso deverá se traduzir em uma distribuição adicional de dividendos, estimaram.

“O único resultado negativo potencial que vemos para os acionistas seria o senhor Peres adquirir a participação e vender uma parte relevante no mercado”, afirmaram, em relatório. “Mas vemos baixa probabilidade de que isso aconteça em uma estrutura desorganizada a ponto de criar um excesso de ações no mercado”, ponderaram.

Detalhes do acordo de acionistas

Considerando o valor de mercado de R$ 16 bilhões da Multiplan, a fatia de 18,5% do fundo de pensão canadense gira em torno de R$ 3 bilhões. Fontes de mercado acreditam que o valor de venda da participação do OTPP embuta algum desconto, já que o comprador terá que se sujeitar aos termos do acordo de acionistas, o que implica em uma liquidez reduzida.

O acordo tem uma cláusula de não competição que impede o OTPP de vender as suas ações para empresas ou fundos que detenham participação direta ou indireta em outros shopping centers. Isso bloqueia a entrada de concorrentes na Multiplan. O acordo de acionista prevê ainda que um eventual novo sócio se compromete a manter esse pacto, cuja duração vai até 2037.

O OTPP investe na Multiplan desde 2006, antes de a empresa abrir seu capital, e esperou um momento de recuperação dos preços dos papéis para fazer a oferta. As ações da Multiplan subiram perto de 10% nos últimos 12 meses.

Procuradas, a Multiplan e a OTPP não se manifestaram.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 19/09/2024, às 18h00.

