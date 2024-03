Grupo dono do Sem Parar compra startup Zapay para ampliar soluções de mobilidade

A startup Zapay, especializada em gestão de tributos automotivos, é a mais nova integrante do portfólio do Fleetcor, grupo americano proprietário do Sem Parar. A aquisição faz parte da estratégia de ampliar a oferta de serviços para o setor de mobilidade, com apoio da tecnologia. O valor da operação, que consiste na compra de participação majoritária da startup, não foi divulgado.

Fundado há mais de 20 anos, o Sem Parar oferece hoje cerca de 30 soluções e serviços por meio do seu aplicativo Foto: Cauê Diniz

PUBLICIDADE Fundada em 2018, a Zapay facilita o pagamento e consulta de débitos veiculares, incluindo IPVA, licenciamento e multas. A solução permite que motoristas de carros, motos e caminhões realizem pagamentos via Pix ou cartão de crédito, em até 12 vezes. A startup soma 15 milhões de usuários em seu aplicativo, site e plataformas parceiras e mais de 2 milhões de usuários únicos mensais no aplicativo. O CEO da Zapay, Callebe Mendes, explica que a startup começou operando com foco em serviços relacionados ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Mas agora, com a integração ao ecossistema Sem Parar, o objetivo é desenvolver novas soluções e produtos para facilitar a vida de motoristas. Zapay manterá autonomia e marca Na nova estrutura societária, a Zapay manterá sua autonomia e marca, com a atual equipe na liderança das operações. Como sócio controlador, o Sem Parar ajudará com seu conhecimento sobre o setor para impulsionar a criação de novas soluções. O CEO do Sem Parar, Carlos Gazaffi, afirma que além de expandir o portfólio de soluções e serviços, a aquisição fortalece a posição da companhia no setor. “Com a chegada da Zapay, reforçamos nosso compromisso em transformar a experiência de mobilidade no Brasil, diz.

Fundado há mais de 20 anos, o Sem Parar oferece hoje cerca de 30 soluções e serviços por meio do seu aplicativo. Um dos principais ainda é o de tags de pagamento automático para veículos, com cerca de 7 milhões clientes. A cobertura engloba 100% da malha de rodovias com pedágios, em 13 Estados e o Distrito Federal, com mais de 6,5 mil pontos urbanos credenciados, entre estacionamentos, drive-thrus, lava-rápidos e condomínios.

Sem Parar pertence ao Fleetcor Technologies, grupo listado em New York

O Sem Parar faz parte da Fleetcor Technologies, grupo listado na New York Stock Exchange, focado em soluções de pagamentos de combustível, pedágio, hospedagem e outros gastos corporativos, além de produtos de vendas e fidelização para clientes. A empresa atua em países na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia.

O negócio foi adquirido pela DBTrans, empresa do grupo Fleetcor, em 2016, por R$ 4 bilhões. Antes pertencia à Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), empresa que tinha a tinha a CCR como maior acionista, com 34%, enquanto a Raízen detinha 10% e a espanhola Arteris, cerca de 4%. O fundador, Ivan Toledo, o fundo americano Capital Group e a empresa de tecnologia GSMP também eram acionistas da STP na época da venda.

Em 2023, o grupo Fleetcor somou receitas de US$ 3,757 bilhões, alta de 10% em relação ante 2022, e Ebitda de US$ 1,994 bilhão, 13% maior do que no ano anterior, segundo balanço divulgado em fevereiro. Para 2024, prevê aumento de 20% nas vendas e crescimento orgânico de 8% a 10% nas receitas.