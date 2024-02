Instituições financeiras precisarão de mais dois anos para se livrar de calotes do varejo

A Deloitte identificou que 89% dos respondentes mostraram intenção de priorizar a venda de carteiras “podres” do varejo, sem garantia, nos próximos dois anos. Carteiras do varejo com garantia e de crédito consignado vêm em seguida. A venda para antecipar caixa é igualmente uma motivação relevante, de acordo com 53% dos entrevistados.

A preocupação em reduzir os patamares de inadimplência tem motivado o interesse na venda de carteiras de crédito que estão vencidas e não foram pagas de variados setores. Dos 53 respondentes, 67% disseram ser esse o principal motivo pelo qual se desfizeram dessas carteiras no ano passado, movimento que também foi predominante em 2022 (62%).

A Deloitte estima o volume total de créditos vencidos a serem negociados em 2024 em R$ 70 bilhões, considerando todo o mercado e não apenas o que pertence aos que responderam à pesquisa. Os cedentes de carteiras ouvidos pela consultoria afirmam que o montante que acreditam que será vendido é de R$ 42,5 bilhões. Em 2023, foram negociados R$ 65 bilhões.