Kinea busca R$ 2 bilhões para novo fundo de infraestrutura

A gestora Kinea, braço de investimento do Itaú Unibanco que se aproxima dos R$ 100 bilhões em ativos sob gestão, está captando recursos para um novo fundo voltado a investimentos em participação em empresas de infraestrutura. A carteira pode chegar a R$ 2 bilhões.

Ainda sem o fundo pronto, a Kinea já participou de dois investimentos recentes em infraestrutura, usando recursos próprios. Um deles foi a privatização da empresa de saneamento gaúcha Corsan, em conjunto com a Aegea. O outro investimento foi no leilão de parceria público-privada (PPP) da Sanepar, do Paraná, em conjunto também com a Aegea e a gestora Perfin, realizado em julho.

A estratégia da Kinea para investir em infraestrutura é sempre se associar com uma empresa que entende da área, como foi com a Aegea em saneamento. O fundo procura uma gestão ativa, ou seja, quer participar do negócio e pode entrar tanto em concessões como para apoiar empresas de infraestrutura, que estejam com limite de endividamento. A nova área da gestora começou a ser desenhada há um ano e já teve a contratação de André Figueira, com passagem de sete anos pelo Pátria.

Parceria para financar projetos foi fechada com BNDES

A Kinea foi uma das gestoras qualificadas em junho de 2022 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar projetos em um fundo no segmento em parceria com o banco de fomento, que terá uma participação de 25%.

O novo fundo de participação vai olhar para oportunidades em saneamento, rodovias, logística e energia distribuída, com foco em painéis solares. A Kinea já tem um histórico de investir em infraestrutura, mas comprando títulos de dívida emitidos pelas companhias, como debêntures de infraestrutura.

