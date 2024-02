As despesas maiores, na expectativa dos entrevistados, vão para alimentação (16%), festas e blocos (12,2%), hospedagem (11,7%), bebidas (9,7%) e fantasias e adereços (4,3%). Só 2,5% gastariam mais com passagens aéreas, que tiveram alta média superior a 35% no ano passado. O levantamento foi feito nos dias 02 e 03 de janeiro com 49,6 mil respondentes.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 08/02/24, às 17h26

