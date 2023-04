Marketplace da Americanas encolhe com crise da varejista

A crise da Americanas atingiu as vendas do marketplace, parte do site em que a companhia vende produtos de outras varejistas. Em fevereiro, o faturamento do canal foi de R$ 180 milhões, contra R$ 1,4 bilhão em novembro do ano passado, segundo levantamento da startup Magis5, que integra dados de e-commerce, com base nos documentos da recuperação judicial da companhia, divulgados em março.

Crise da Americanas atingiu parte do site em que a companhia vende produtos de outras varejistas Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Números apurados pela Magis5 em sua plataforma apontam que os pedidos diários no marketplace da Americanas caíram 35%. Houve ainda uma baixa de 5,1% na quantidade de vendedores ativos. As quedas acontecem em um momento em que, além das concorrentes nacionais, varejistas asiáticas, como AliExpress e Shopee, mantêm o apetite pelo mercado nacional.

O marketplace é visto pelo setor como a parte mais rentável da operação online, porque as varejistas não têm de carregar estoque, e faturam comissões sobre as vendas. Além disso, ao abrir a plataforma a outras lojas, as empresas ganham variedade - o que atrai mais clientes.

13/04/2023

