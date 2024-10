Nippur Finance compra Nova Capital e passa a ter sede física em Florianópolis

A chegada à capital de Santa Catarina faz parte da estratégia de expansão da Nippur, hoje presente em nove cidades do Estado e três do Paraná. “A negociação vinha desde o ano passado e o acordo reflete a sinergia de valores que existe entre as duas casas”, afirma Marcelo Caleffi, sócio-fundador e diretor-presidente (CEO) da Nippur.

Com a aquisição da Nova Capital, a Nippur irá integrar dez profissionais, a maioria assessores com perfil sênior, ao seu quadro, que já conta com mais de 150 colaboradores. “Temos profissionais que ajudaram a estruturar a área de private do Safra em Florianópolis”, afirma Caleffi, lembrando ainda que, como ambos os escritórios são credenciados à XP, os clientes da Nova não precisarão migrar a custódia para outra plataforma.

Crescimento da Nippur até aqui foi orgânico

De acordo com a Nippur, junto ao atendimento dos investidores pessoas físicas, a casa conta com mesas de câmbio, renda variável e fixa; e uma série de soluções ligadas a necessidades de famílias e empresas. Caleffi destaca ainda que a incorporação é mais um passo importante no processo de expansão da Nippur, que envolve um trabalho orgânico e a negociação de outras assessorias. “Cerca de 90% do nosso crescimento foi orgânico, mas sempre estamos atentos a possibilidades que façam sentido, como esta, por exemplo”, diz Caleffi. Esta é a segunda aquisição da Nippur desde seu início das operações.

Caleffi entende que o processo de unificação dos escritórios de assessorias de investimentos é algo cada vez mais normal, diante da quantidade de casas em funcionamento hoje em dia. “O processo de fusão e aquisição é normal. Muitos escritórios abertos buscando otimização nas operações”.