Pátria compra por US$ 160 milhões a gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse

Gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse administra cerca de R$ 12 bilhões Foto: Denis Balibouse/Reuters

A Pátria Investimentos venceu a disputa pela compra da gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse, de acordo com fontes. O negócio foi da ordem de US$ 160 milhões (R$ 780 milhões pelo câmbio de hoje), e inclui também o time de gestores da casa, que administra cerca de R$ 12 bilhões.

A venda foi coordenada pelo UBS BB e despertou o interesse de todas as grandes gestoras do segmento, entre elas BTG Pactual, Vinci Partners, Jive, XP, Hedge e SPX.

No final do processo, para a fase de ofertas vinculantes pela gestora, apenas Pátria e Vinci seguiram na disputa, de acordo com fontes.

Instituição tem oito fundos imobiliários listados em Bolsa

O Credit Suisse tem oito fundos de investimentos imobiliários listados em Bolsa sob gestão e é reconhecido como um dos principais agentes desse mercado.

O processo de venda da gestora do Credit havia sido aberto em meados de 2022. Mas foi interrompido com a crise do banco suíço, que precisou ser socorrido pelo governo do país europeu, que fez uma fusão às pressas com o rival UBS. O processo foi reaberto em meados do ano, agora pelo UBS BB.

Procurados, Pátria e UBS BB não se pronunciaram.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 01/12/23, às 10h03

