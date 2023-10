Plataforma de fundos Calastone chega ao Brasil com serviços para asset do JPMorgan

Ferramenta conecta investidores institucionais a veículos de investimento globais Foto: Dado Ruvic / REUTERS

A plataforma de fundos de investimentos inglesa Calastone tem a JPMorgan Asset Management do Brasil como a primeira cliente no país. A ferramenta serve para conectar investidores institucionais a veículos de investimento globais e entra no Brasil no contexto da Resolução CVM 175, que passa a permitir a exposição a fundos com 100% do patrimônio no exterior.

A Calastone já se movimentava no mercado brasileiro desde pelo menos o semestre passado. William Brennan, diretor de novos mercados da plataforma, diz que o mercado local é, atualmente, muito limitado aos ativos domésticos. “O Brasil é um dos maiores mercados de fundos do mundo e atualmente está crescendo em escala”, disse. Segundo ele, a resolução CVM 175 apresenta uma oportunidade para os brasileiros diversificarem ainda mais seus investimentos.

“Agora, estamos mais bem preparados para o aumento das atividades dos clientes, incluindo as relacionadas com desenvolvimentos regulatórios recentes”, disse Alexandre Ferreira, diretor de operações da JPMorgan Asset Management na América Latina.

Brennan afirmou que existem planos para um escritório em São Paulo. Atualmente, a empresa está fisicamente em Luxemburgo, Hong Kong, Taipei, Cingapura, Nova York, Milão e Sidney, mas tem clientes em 54 países e processa US$ 300 bilhões em investimentos por mês.









Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 05/10/23, às 13h32.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.