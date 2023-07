Presidida por Rodrigo Maia, CNF leva fintechs para a mesa com bancões

Rodrigo Maia entrou no comando da CNF em fevereiro e, desde o começo de sua gestão, a Zetta é a terceira entidade a se associar Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), que reúne entidades da indústria financeira brasileira, vai conseguir colocar na mesma mesa os bancos tradicionais com as fintechs e neobancos, como o Nubank. Presidida pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, seu mais novo associado é a Zetta, associação criada em 2021 pelo Nubank e Mercado Pago.

A CNF reúne nomes como a B3, Anbima, a associação das gestoras de recursos, e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), entidade que alguns neobancos, como o Nubank, não aderiram. Já a Zetta tem bancos digitais, como o Will Bank, carteiras digitais, como o PicPay, e ainda empresas de tecnologia que prestam serviços de infraestrutura para fintechs e bancos, como a Dock e a CSU Digital.

Em um ambiente de juros baixos e recursos disponíveis, as fintechs cresceram com um discurso de que eram alternativas aos serviços prestados pelos bancões. Com a alta da Selic e o mercado mais apertado, as instituições financeiras tradicionais aproveitaram a dificuldades de parte dos neobancos para exaltar a força de nomes consolidados do sistema financeiro.

Maia e Mario Leão, presidente do Conselho de Representantes da CNF e também do Santander, se empenharam para conseguir atrair a Zetta para sentar à mesa com os nomes mais tradicionais do mercado financeiro brasileiro. Maia entrou no comando da CNF em fevereiro e, desde o começo de sua gestão, a Zetta é a terceira entidade a se associar.

