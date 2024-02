Provedores regionais fazem oferta por banda larga da Oi

Por sua vez, TIM, Vivo, Claro e Algar ainda não encaminharam propostas, mas estão engajadas na avaliação do ativo e devem apresentar algo em breve. “A Oi já tem sete propostas. Algumas são bem atraentes. E devem chegar mais”, conta uma das fontes. “Tem outros players do setor, alguns bem grandes, ainda negociando para formalizar uma proposta”, comenta outra fonte.

A Oi tem 4,8 milhões de clientes de banda larga (por redes de fibra e cobre), o que faz dela a terceira maior empresa do ramo no País, atrás somente de Vivo (6,7 milhões) e Claro (9,9 milhões). A venda do ativo é uma das iniciativas do novo plano de recuperação judicial da Oi. O processo foi colocado em curso no fim do ano passado com a contratação dos bancos Citi e BTG Pactual para a sondagem de interessados. A companhia espera obter ao menos R$ 7,3 bilhões com a transação, de acordo com o seu plano de recuperação.

Procuradas, as empresas e os bancos não fizeram comentários.