Repasses do BNDES à indústria crescem 153% e banco retoma protagonismo na área

É uma fase de retomada do protagonismo ao financiamento industrial, depois do que Gordon chama de “destruição” da estrutura no banco voltada à área. Sem estarem presentes formalmente no escopo do BNDES no governo anterior, inovação e exportação voltaram ao centro da estratégia para política industrial, ao lado de renovação do parque fabril e sustentabilidade.

Por outro lado, o banco também está diferente de gestões petistas anteriores. “Houve um aprendizado, com um acúmulo de estudos sobre o BNDES, que se tornou muito mais transparente e criou uma área de acompanhamento de resultados”, diz Sergio Lazzarini, professor do Insper e um dos principais pesquisadores sobre o tema no País.

Mesmo assim, Gordon diz não ser possível falar que políticas industriais, como a dos campeões nacionais, deram errado. “O maior erro da política industrial é deixar de fazê-la”, diz. “Todos os países fazem política industrial e, quando ela não existe, não há como fazer correções de rumos em erros e acertos.”

Para ele, o banco ganhou maturidade e aprendeu no período. Ele considera, por exemplo, equivocada a visão de que o BNDES concorre com o mercado financeiro e de capitais, reclamação bastante comum à época das campeãs nacionais. O argumento era que os juros mais baixos praticados pelo banco de fomento impediam a entrada das instituições tradicionais na disputa por clientes e limitava o crescimento do setor.