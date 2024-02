Sitawi e CI-Brasil lançam modelos para investimento em biodiversidade

Os “blueprints” refletem análise de três empreendimentos brasileiros na área de biodiversidade, do ponto de vista de negócio, de financiamento e de impacto positivo. O objetivo é que esses modelos de negócio e de investimento sejam replicados e possam destravar recursos financeiros para o segmento.

A Sitawi afirma que para contemplar as ações previstas no Marco Global de Biodiversidade (GBF), assinado em 2022 por 196 países, faltam no mundo entre US$ 598 bilhões e US$ 824 bilhões por ano em investimentos. Atualmente, os financiamentos na biodiversidade vêm majoritariamente de governos ou filantropia.





