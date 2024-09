Sociedade entre Santander e BTG, CSD avança para criar ‘negócio de Bolsa’

O presidente da CSD BR, Edivar Queiroz, diz que com isso a companhia estará pronta para ingressar no negócio de Bolsa até 2027. Segundo ele, além da tecnologia embarcada, o capital regulatório exigido pelo Banco Central é de R$ 100 milhões.

A CSD vem desenvolvendo toda a infraestrutura necessária para entrar em mercados em que a B3 tem monopólio desde 2017, quando comprou a Cetip. Desde 2020, já opera como registradora de negociações em renda fixa, segmento no qual o estoque de negociações registradas atingiu R$ 2,5 trilhões em setembro. Há um ano, o volume em estoque somava perto de R$ 500 bilhões. Esse salto, para Queiroz, só mostra o espaço existente no mercado brasileiro para novos entrantes em negociação de ativos.

Este ano ainda, a expectativa é que tenham sido aprovadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) as permissões para que a CSD tenha uma depositária - responsável por assegurar a titularidade dos ativos - e uma câmara de liquidação. “Estamos muito próximos de obter essas licenças. As plataformas já foram testadas e agora estão sendo feitas as análises finais”, afirma.