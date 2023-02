Starbucks avança para 3 novos Estados e se aproxima de 200 lojas no Brasil

Rede de cafeterias Starbucks caminha para 200 lojas no Brasil Foto: Bloomberg / Bloomberg

A gigante mundial de cafés Starbucks vai ampliar sua presença para três novos Estados este ano: Ceará, Goiás e Recife. A expansão faz parte da estratégia de ter uma atuação mais nacional. A rede tem hoje 187 lojas no País, em sete Estados, e está finalizando a entrega de uma unidade na Bahia nas próximas semanas. O investimento não foi informado.

A Starbucks atua no Brasil por meio de uma parceria com o grupo SouthRock, que também é a operador licenciado das marcas TGI Fridays e Subway. O acordo foi firmado em 2018. Até então, a rede de cafés tinha lojas apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Embora a marca tenha estreado no Brasil em 2006, a ampliação nacional começou apenas em 2019, com as primeiras unidades na região Sul.

Pelo mundo, a Starbucks tem mais de 36 mil lojas, cerca de metade delas no modelo de parcerias. A maioria das unidades está localizada nos EUA (quase 16 mil) e na China (cerca de 6 mil). Os dois mercados representam cerca de 61% do total.

Rede faturou quase US$ 9 bilhões no último trimestre

No último trimestre, encerrado em janeiro deste ano, a rede apurou receitas recordes de US$ 8,7 bilhões, 8% de crescimento em relação a igual período do ano anterior. Cerca de US$ 1,7 bilhão se deu pelas vendas na divisão global.

Em conferência de resultados, um executivo responsável pela área internacional do grupo afirmou que o impacto da inflação foi menor do que o previsto no último trimestre e o desempenho superou as expectativas em mercados fora da China, com destaque para a América Latina, onde as receitas avançaram 50%. Não há divulgação de dados individualizados do Brasil.

As novas unidades de Fortaleza e de Goiânia serão abertas em shoppings (Iguatemi Bosque e Flamboyant, respectivamente). Em Recife, a rede ainda está em negociações para novos locais. O grupo também afirma que está prospectando áreas para potenciais novas unidades nas três cidades.





