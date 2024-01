SumUp avança para pequenas e médias empresas em busca de diversificação

O CEO da SumUp no Brasil, Carlos Grieco, afirma que a base da pirâmide continua sendo rentável e demandando maquininhas e soluções para receber pagamentos pela via eletrônica. Entretanto, é um cliente que tem alta mortalidade, e para diversificar os negócios, a empresa começou a subir degraus há três anos, e vê uma posição consolidada entre as PMEs.

Para disputar com empresas maiores, muitas delas com grandes bancos por trás, a SumUp também começou a oferecer negócios para além da maquininha, como uma conta digital e crédito para capital de giro. Agora, quer enveredar também pelos equipamentos para pontos de venda: lançou uma frente de caixa que recebe pedidos, ajuda na gestão de estoque e, claro, inclui a maquininha.

A SumUp não revela o volume de transações que processa no Brasil, ou a base de clientes que possui por aqui. Em todo o mundo, são 4 milhões de clientes, todos de micro e pequeno porte, espalhados por 36 países.