Sun Mobi investe R$ 23 milhões em nova usina solar em São Paulo

Contratos de fornecimento de energia solar por assinatura têm crescido no País Foto: DAYSE MARIA / ESTADÃO

A Sun Mobi, enertech de serviço de assinatura de energia solar a partir de usinas de geração remota, vai construir uma nova usina fotovoltaica, de 5 megawatts (MW), na cidade de Taubaté, em São Paulo. O novo projeto deve consumir investimentos de R$ 23 milhões e foi viabilizado com aporte feito pela GET Energy Trading, sócia investidora da empresa.

Com o início da operação da nova usina, previsto para o segundo semestre deste ano, a Sun Mobi expande sua área de atuação e passará a oferecer energia fotovoltaica a consumidores residenciais, comerciais e pequenas indústrias de 28 municípios paulistas dentro da área de concessão da EDP São Paulo, incluindo cidades como Guarulhos, Mogi das Cruzes e São José dos Campos.

Operando duas usinas fotovoltaicas nas cidades de Porto Feliz (SP) e Araçoiaba da Serra (SP), que estão conectadas no sistema de distribuição da CPFL Piratininga e possuem 5,4 MW no total, a Sun Mobi já atende 27 cidades do interior paulista e Baixada Santista e fornece energia solar por assinatura para quase 400 unidades consumidoras do Estado de São Paulo.

Modelo prevê acesso à energia solar por assinatura

No modelo de negócios adotado pela Sun Mobi, consumidores que não podem ou não pretendem instalar painéis solares nos locais de consumo podem ter acesso à energia solar por assinatura. O foco da empresa são pequenos negócios, como restaurantes, padarias, condomínios e demais empresas de comércio e serviços, além de consumidores residenciais.

“Esse tipo de contrato de fornecimento de energia solar tem crescido exponencialmente no País, impulsionado pela ausência de necessidade de investimento num sistema próprio de geração de eletricidade no telhado ou num pequeno terreno, além da facilidade do processo de adesão”, afirmou o sócio da Sun Mobi Alexandre Bueno.

Inteligência artificial e eficiência energética

A empresa ainda fornece aos assinantes tecnologias de inteligência artificial e eficiência energética, tais como um sistema de monitoramento do consumo de energia elétrica, via aplicativo e desktop, instalado no quadro de luz do cliente, o que permite gestão ativa do consumo, favorecendo a redução nos custos com energia para além da não incidência das bandeiras tarifárias nas contas de luz dos clientes garantida pela assinatura do serviço. Segundo a empresa, a combinação desses dois fatores pode dar uma economia de 10% ou mais os assinantes.





Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 18/01/2023, às 16h22

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.