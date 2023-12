TED e DOC ainda estão entre os meios de pagamentos mais confiáveis

Pix vem se tornando o grande substituto das tradicionais DOCs e TEDs. Foto: Banco Central

Apesar de terem perdido tração com a chegada do Pix, DOC e TED são os meios de pagamento digitais em que o brasileiro mais confia se considerados os que são oferecidos por todo o mercado, segundo pesquisa da fintech Zoop em parceria com a Qualibest. Ao todo, 87% dos brasileiros confiam no DOC, que deixará de existir em fevereiro do ano que vem, e 84% confiam na TED.

O cartão mais bem posicionado é o de débito, que é visto como seguro por 83% dos clientes. O crédito tem a confiança de 78%, enquanto o Pix é considerado confiável por 76% das pessoas. Ao todo, 59% dos brasileiros confiam em meios de pagamento digitais.

Ainda assim, 45% das pessoas se sentem inseguras com pelo menos um ponto dos meios de pagamento que usam. Entre os temores mais comuns, estão os de roubo, furto, clonagem ou a falta de proteção por parte das instituições financeiras. A pesquisa aponta que para 65% das pessoas, o envio de notificações nas transações ajuda a aumentar a segurança.

A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 20 de outubro deste ano com 880 pessoas, com idades acima dos 18 anos, pertencentes às classes A, B e C e moradoras das cinco regiões do País. A ideia foi entender os meios preferidos para pagamentos na internet e fora dela.