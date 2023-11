Wiz estrutura área para vender consórcios via assessoria de investimentos

Clientes de alta renda de assessorias de investimentos passaram a se interessar por consórcios Foto: Serpro/Alexandre Gonçalves de Amorim/Divulgação

A Wiz Parceiros, braço da corretora de seguros Wiz que faz a ponte entre bancos e empresas que querem vender produtos financeiros, está estruturando um canal para a venda de consórcios pelas assessorias de investimentos.

Com os financiamentos mais caros diante da Selic de dois dígitos, os clientes de alta renda dessas casas passaram a ver no consórcio uma chance de direcionar recursos à compra de um bem enquanto esperam que os juros caiam.

A diretora da Wiz Parceiros, Maíra Fonseca, afirma que este é um público de tíquete alto e que “faz contas”, ou seja, tem na ponta do lápis quanto ganha e quanto perde em cada uma das opções. Para a Wiz, atender a este segmento é ganhar mais uma avenida de crescimento na venda de consórcios.

Empresa distribui produtos de administradoras

A empresa distribui produtos de administradoras como a Porto e também das ligadas a grandes bancos. A rede inclui mais de 20 mil pontos de venda, atrelados a 2.000 parceiros comerciais. Entram nesse grupo segmentos como os de imobiliárias e concessionárias de automóveis. As assessorias de investimentos são um novo público.

Nos nove primeiros meses deste ano, a receita da Wiz com a venda de crédito e consórcios teve um salto de 133,4%, graças à incorporação da Promotiva, empresa que reúne correspondentes bancários do Banco do Brasil. Segundo Fonseca, os bancos têm procurado acordos de distribuição para manter a capilaridade das vendas mesmo com o encolhimento da rede de agências.

Continua após a publicidade





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 21/11/23, às 17h27

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.