Yasmin Beauty, de Yasmin Brunet, cresce 60% e fatura R$ 50 milhões

Modelo tem dedicado boa parte de seu tempo à marca Foto: Yasmin Beauty/Divulgação

Com 4,4 milhões de seguidores no Instagram, a modelo Yasmin Brunet está mordendo uma fatia maior do mercado de beleza movido a influenciadores digitais, que movimentou R$ 50 bilhões no ano passado no Brasil, segundo a Euromonitor. Criada há menos de dois anos, a Yasmin Beauty deve faturar R$ 50 milhões este ano, com alta de 60% em relação a 2022. “Minha verdade, que expresso na marca, é que o cuidado com o próprio corpo é um ato de amor, daquele tempinho que você pode tirar para si mesma e se olhar com carinho”, diz ela.

Vinícius Gonzales, gerente de marketing da empresa, é mais pragmático no discurso. Para estar ao lado de Yasmin e das 15 influenciadoras que nos últimos dois meses passaram a ajudá-la a mostrar os efeitos dos produtos da marca, é preciso ter mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, identidade com o público consumidor e... cabelo bonito e poderoso, como o de Yasmin. “Discordo”, diz ela. “A ideia é criar produtos em que as mulheres se vejam de forma real.”

De todo modo, a modelo diz se dedicar a cada detalhe dos itens, do perfume à cor, da textura ao efeito que produzem. Hoje, são três linhas, como óleo multifuncional (para o cabelo e o corpo), produtos para cabelo e cápsulas de vitaminas. “Esgotamos nosso estoque na Black Friday e tivemos de encomendar mais com os fornecedores”, afirma Gonzales.

Mais lançamentos nas próximas semanas

Nas próximas semanas, serão lançados mais três linhas, entre eles um “body splash”, como são chamadas as águas de colônia, que têm menor fixação. Levaram um ano para serem desenvolvidos.

Apesar de dizer que sua mãe, a ícone de beleza dos anos 80 Luíza Brunet, sempre foi sua maior apoiadora e “tem todos os produtos em casa”, Yasmin diz que ela não dá palpites em seu desenvolvimento.

Continua após a publicidade

“Como toda mãe, ela sempre acha tudo o que eu faço maravilhoso”, diz Yasmin. “Não é uma opinião isenta, né?” Assim, amigas e pessoas próximas são as que mais criticam e fazem com que o produto alcance o resultado final que ela busca.

“Muita gente experimenta e sempre peço feedbacks críticos, o que às vezes acaba atrasando o processo de desenvolvimento”, afirma. “Os lançamentos que vamos fazer agora demoraram bastante porque às vezes, uma amiga com cabelo liso usa e gosta e outra, com cabelo encaracolado, nem tanto. Aí temos de mexer na fórmula.”

Criar itens do zero é mais gratificante

Para ela, o objetivo não é vender produtos por obrigação, mas sim usar itens que “ama usar”. “Tem muita gente que lança marcas de roupas, importa peças genéricas da China, põe a etiqueta e vende”, diz. “Dá muito mais trabalho criar do zero, mas é muito mais gratificante e até um pouco assustador.”

Apesar de dizer que gosta de delegar as decisões a quem tem mais experiência, ela afirma estar fazendo cursos de gestão para poder entender minimamente dos assuntos da Yasmin Beauty, a que dedica grande parte de seu tempo.

A companhia foi criada no modelo semelhante a outras desse setor cujas vendas são alavancadas pelas influenciadoras. Com recursos de um sócio investidor, desenvolvimento de fórmulas por especialistas em produtos de beleza e terceirização em fábricas, que permitem a chegada dos produtos em poucos meses às redes sociais e às consumidoras ávidas por ter a mesma aparência de seus ídolos.

Sócios já têm outros negócios na área de cosméticos

Continua após a publicidade

A Yasmin Beauty tem como sócios Eduardo Vanzak (da marca de chás Desinchá, da agência de marketing Vanzak Labs e das empresas de cosméticos impulsionadas por influenciadores Detoni Beauty e Hidratei) e seu irmão Rafael Mendes, também sócio na Hidratei.

Agora, os planos são levar os produtos da Yasmin Beauty a pontos de venda físicos e ampliar sua presença em marketplaces de beleza. Segundo Yasmin, também estão sendo agendadas reuniões para levar a marca aos EUA, começando por Miami.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 01/12/23, às 18h18

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.