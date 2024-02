Compradores de carros não estão entusiasmados com os veículos elétricos; entenda os motivos

Joe Pegher gosta da ideia dos veículos elétricos (VEs). Ele gosta de fazer testes com eles. E, no salão do automóvel de Pittsburgh na semana passada, ele atravessou o centro de convenções lotado para ver a picape elétrica da Ford, a F-150 Lightning. Mas quando chegou a hora de comprar uma nova picape, Pegher ficou com um modelo movido a gasolina.

Híbridos plug-in parecem estar se popularizando mais rapidamente entre os consumidores nos EUA porque combinam uma certa autonomia elétrica com a segurança de um motor a gasolina de reserva Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

As vendas de veículos totalmente elétricos ainda estão crescendo muito mais rápido do que as vendas de carros a gasolina nos Estados Unidos ― elas aumentaram 49% no ano passado, para 1,1 milhão de veículos, de acordo com a Wards Intelligence.

Mas as montadoras dizem que o crescimento arrefeceu ultimamente em meio aos preços mais baixos da gasolina e às preocupações persistentes com a falta de estações de recarga, o que contribuiu para uma queda de 10,8% no preço médio dos VEs no ano passado, para US$ 55.353, de acordo com dados da Cox Automotive.

O início do ano tem sido difícil. A Mercedes-Benz adiou nesta semana suas metas de eletrificação em até cinco anos. A Ford reduziu o preço de seu Mustang Mach-E elétrico para competir com o Modelo Y da Tesla, que teve seu próprio corte de preço este mês. A Hertz começou a se desfazer de cerca de 20 mil VEs de sua frota global. E os anúncios de veículos elétricos das montadoras de Detroit ficaram visivelmente ausentes do Super Bowl pela primeira vez em vários anos.

A crescente cautela do consumidor está forçando o governo Biden a repensar algumas de suas grandes ambições para uma transição verde. A Agência de Proteção Ambiental está considerando flexibilizar os regulamentos que exigiriam que as montadoras aumentassem rapidamente a produção de veículos elétricos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao The Washington Post esta semana. A notícia veio depois que milhares de revendedores de automóveis escreveram para a administração reclamando que os VEs estavam se acumulando em seus pátios.

Mas nem tudo são más notícias. Os híbridos plug-in parecem estar se popularizando mais rapidamente entre os consumidores porque combinam uma certa autonomia elétrica com a segurança de um motor a gasolina de reserva, dizem os revendedores e as montadoras. Eles foram o veículo leve de crescimento mais rápido vendido nos Estados Unidos no ano passado, aumentando 60% para 293.558 veículos, de acordo com a Wards Intelligence. E os analistas esperam que os veículos totalmente elétricos continuem ganhando participação no mercado este ano, provavelmente atingindo uma porcentagem de dois dígitos nas vendas de carros novos.

As autoridades da Casa Branca dizem que as vendas de veículos elétricos triplicaram desde que o presidente Biden assumiu o cargo, com a ajuda de créditos fiscais federais para os compradores. Eles acrescentam que os motoristas verão mais progresso com o carregamento de VEs este ano, já que os fundos federais para a construção de carregadores começam a dar frutos.

A agenda de Biden “torna os VEs mais acessíveis, ajuda os americanos a economizar dinheiro ao dirigir e torna o carregamento de VEs acessível e conveniente”, disse o porta-voz da Casa Branca, Angelo Fernandez Hernandez, em um comunicado. A administração também elogiou as vendas de plug-ins como úteis para reduzir as emissões.

Alguns participantes do salão do automóvel de Pittsburgh disseram que já eram orgulhosos proprietários de veículos elétricos ou que estavam prontos para dar o salto. Ao conferir um Nissan Ariya elétrico, David Kennedy disse que adora dirigir o Tesla de sua noiva e que planeja comprar um veículo elétrico na próxima vez que comprar um.

PUBLICIDADE “Eu não voltaria a usar um veículo a gasolina de forma consciente ou intencional”, disse ele. “É muito nojento, todo o escapamento que sai de todos esses carros em todos os lugares.” Mas muitos outros expressaram suas preocupações. Navegando com seus filhos, Mark Hanrahan disse que sua opinião sobre os VEs se tornou mais positiva com o tempo: ele não acha mais que eles são “fracos”. Mas não está convencido de que há recarga pública suficiente para fazer longas viagens rodoviárias. “Acho que eles são o futuro, mas não investiria em um, só porque temos seis filhos e não acho que sejam práticos o suficiente”, disse Hanrahan, que tem uma caminhonete GMC Sierra e uma minivan em casa.

Chuck McCoy disse que achava que era “muito cedo” para os EVs, dizendo que não achava que eles conseguiriam lidar com as colinas de sua cidade natal, Weirton, Virgínia.

Tom Phillips disse que pensou em comprar um BMW elétrico, mas se preocupou com o clima gelado do inverno, que pode esgotar as baterias dos EVs. “Se você for para o meio-oeste ou para o Canadá, não vai conseguir”, disse ele.

Em alta Economia Veja ranking de cargas mais procuradas pelos criminosos no Brasil Mapa do crime: Sudeste tem 74% dos roubos de carga no País; Estado de SP é o campeão de casos Enel oferece redução de custos de energia e contratos flexíveis para empresas Mark Z. Jacobson, especialista em energia renovável e professor de engenharia da Universidade de Stanford, disse que o clima frio reduz a autonomia dos veículos elétricos em cerca de 20%, mas que também reduz a autonomia dos carros a gasolina ― e aumenta as emissões de poluentes dos veículos a gasolina. As preocupações sobre a capacidade dos VEs de enfrentar colinas são infundadas, acrescentou. “A primeira coisa que notei foi que (meu carro elétrico) acelerava nas colinas íngremes de São Francisco muito mais facilmente do que qualquer carro a gasolina que eu já havia dirigido”, disse Jacobson. É necessária uma melhor educação pública para sinalizar os benefícios dos VEs, acrescentou ele, incluindo o fato de que eles eliminam todas as emissões de escapamento e podem economizar aos motoristas até US$ 30 mil em gastos com combustível ao longo de 15 anos. Ainda assim, muitos participantes do salão do automóvel disseram que estavam muito mais abertos a comprar híbridos. Dylan Higinbotham disse que tem muita “ansiedade de carregamento” para um veículo elétrico completo, mas adora seu novo híbrido plug-in, que reduziu drasticamente sua conta mensal de combustível. Revendedores de vários Estados disseram ao Post que os híbridos plug-in estão ganhando força com compradores que não estão prontos para abandonar completamente os motores a gasolina. “Acho que muitas pessoas foram de um extremo a outro e se interessaram por carros totalmente elétricos e depois talvez tenham percebido que esse é um salto muito grande”, disse Shane Collins, revendedor da Ford e da Nissan em Louisville. Essa tendência fez com que a General Motors se esforçasse para adicionar híbridos plug-in à sua linha de produtos, mesmo com o atraso na produção de algumas picapes totalmente elétricas. Este ano foi o primeiro em que a GM não veiculou um anúncio de EV durante o Super Bowl desde 2021, quando lançou suas ambições elétricas em um comercial estrelado por Will Ferrell.

A CEO Mary Barra disse no mês passado que a GM ainda está comprometida com o fim das vendas de veículos movidos a gasolina em 2035. “Mas, nesse ínterim, a implantação da tecnologia plug-in em segmentos estratégicos proporcionará alguns dos benefícios ambientais dos VEs à medida que o país continua a construir sua infraestrutura de carregamento”, disse ela.

Outros sinais de deflação de VEs surgiram. No mês passado, a Hertz disse que venderia um terço de sua frota global de VEs, ou cerca de 20 mil carros, citando a fraca demanda e as despesas de reparo dos veículos.

A Tesla reduziu os preços do Modelo Y nos Estados Unidos em mais de 21% no último ano, para menos de US$ 50 mil em janeiro, em meio à crescente concorrência e períodos de demanda mais fraca.

“Como a maioria das pessoas não gosta de comprar carros no meio do inverno, a Tesla está oferecendo um incentivo de US$ 1 mil″, publicou o CEO da Tesla, Elon Musk, no X neste mês, anunciando outro corte de preço para o Modelo Y.

Mesmo na Califórnia, há muito tempo um reduto de veículos elétricos, as vendas de modelos totalmente elétricos caíram 10% do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, para 89.933 veículos, de acordo com a Associação de Revendedores de Carros Novos da Califórnia. Os VEs ainda fizeram incursões significativas no estado durante 2023 como um todo, aumentando para 21,4% dos registros de veículos novos, em comparação com 16,4% no ano anterior.

Kristin Dziczek, consultora de políticas do Federal Reserve Bank de Chicago, disse que o mercado de veículos elétricos parece estar passando por uma fase difícil ao tentar passar de consumidores com padrão de adotarem cedo novas tecnologias a consumidores comuns.

Melhorar o carregamento e a autonomia da bateria e tornar os VEs mais acessíveis será essencial para ampliar o apelo, disse ela em uma conferência automotiva em Detroit no mês passado. Os consumidores comuns “não terão muita paciência para os inconvenientes associados à tecnologia”, disse ela. “Ela precisa funcionar e melhorar a vida deles a um custo razoável.”

A lei de infraestrutura, assinada por Biden há dois anos, forneceu US$ 7,5 bilhões aos governos estaduais e locais durante cinco anos para subsidiar a construção de carregadores, uma campanha que só agora está começando a levar à abertura de novas estações de recarga. Os especialistas afirmam que esse tempo demorou porque os provedores de recarga precisam passar por muitos obstáculos para construir uma estação, inclusive trabalhar com as concessionárias locais para garantir a energia, obter licenças e comprar e instalar o hardware.

Por enquanto, a rede dos EUA depende em grande parte da Tesla. Há cerca de 35 mil pontos públicos de carregamento rápido nos Estados Unidos, dos quais cerca de 20/3 pertencem à Tesla, de acordo com a Atlas Public Policy.

Mas outros fabricantes de automóveis estão aumentando seus investimentos em carregamento. No verão passado, GM, Honda, Hyundai e várias outras disseram que estão se unindo para instalar 30 mil novos carregadores rápidos na América do Norte, com as primeiras estações previstas para este verão. E a Mercedes se comprometeu a investir mais de US$ 1 bilhão com um parceiro de joint venture para instalar 2.500 carregadores nos Estados Unidos e no Canadá até 2030.

“Todos nós estamos cientes do problema que estamos tentando resolver... cerca de 50% dos possíveis compradores de veículos elétricos ainda não estão comprando veículos elétricos por causa da recarga”, disse Andrew Cornelia, chefe do programa de carros elétricos da Mercedes.

Tom Lewis, um operário siderúrgico aposentado que estava visitando o salão do automóvel de Pittsburgh, disse que está se mantendo fiel aos modelos movidos a gasolina enquanto compra um novo veículo. A tecnologia elétrica e a estrutura de carregamento “ainda não estão disponíveis”, disse ele. “Deixe que outra pessoa lide com as dores de cabeça”.

“No futuro, antes de eu morrer, aposto que teremos um veículo elétrico”, acrescentou. “Mas ainda não estou morrendo.”

