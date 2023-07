Cruzeiro que viajará ao redor do mundo por três anos muda para navio ainda maior

O cruzeiro que viajará ao redor do mundo e terá duração de três anos, da Life at Sea Cruises, operada pela empresa Miray Cruises, anunciou que irá substituir o navio anunciado anteriormente, MV Gemini, por um maior, chamado MV Lara. O MV Gemini continuará viajando pelo mar Egeu, segundo a empresa.

O navio MV Lara, que tem capacidade para até 1.266 passageiros, será revitalizado antes do início do cruzeiro, que partirá no dia 1° de novembro de Istambul, na Turquia. A viagem de três anos abrangerá 130 mil milhas (cerca de 209 mil km), cobrindo 375 portos, 135 países e todos os continentes.

Os preços começam em US$ 38.513 por ano por pessoa, podendo chegar a US$ 98.226, dependendo de qual tipo de cabine o passageiro escolher. Há 627 cabines, podendo ser internas e externas (que também estão disponíveis na categoria premium), além de cabines com varandas.

O navio contará com um centro de negócios com escritórios, bar de charutos e vinhos, hospital 24 horas com visitas médicas gratuitas, palestras e a oportunidade de envolvimento em iniciativas voluntárias e filantrópicas. Segundo a Miray, este é o primeiro e único cruzeiro com duração de três anos.

Antes de sua viagem inaugural em novembro, a Miray realizará uma série de eventos de boas-vindas e comemorações na Turquia para todos os passageiros com reserva.

O navio MV Lara, que fará um cruzeiro pelo mundo com duração de três anos. Foto: Divulgação/Life at Sea Cruises/Miray Cruises

Segundo a CNN, em maio, cerca de dois meses após o cruzeiro ser anunciado, parte da equipe, incluindo o diretor-gerente Mikael Petterson, saiu da empresa por conta de um desentendimento em relação ao navio que seria usado, o MV Gemini, causando cancelamentos por parte de passageiros. O veículo afirma que houve alegações de que o navio teria sido considerado “incapaz de navegar” por um engenheiro, alegações que Kendra Holmes, CEO da Miray Cruises, chama de “difamatórias” e “completamente inválidas” - a CEO afirmou que o navio MV Gemini teve seu certificado de segurança para navios de passageiros emitido pela última vez em outubro de 2022 e que ele será renovado em breve.

A CNN aponta que todos os funcionários que saíram da Miray estão trabalhando em um projeto rival, Villa Vie Residences, descrito em seu site como um “cruzeiro mundial, circunavegando o globo a cada três anos e meio”. O Villa Vie Residences ainda não divulgou preços.