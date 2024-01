Os dados revelam que o custo global dos planos de assistência médica saltou de 7,4% em 2022 para um recorde de 10,7% em 2023, com uma projeção média de 9,9% para 2024. Essa tendência varia no mundo, com redução na Europa, de 10,9% em 2023 para 9,3% em 2024, e o aumento no Oriente Médio/África, de 11,3% em 2023 para 12,1% em 2024.

O uso excessivo de cuidados médicos (59%) ainda é a principal causa dos custos, seguido pelos maus hábitos de saúde dos segurados (49%) e a subutilização de serviços preventivos (47%).